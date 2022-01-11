Anasayfa Video Galeriler Gündem Süper Lig'in genç yıldızı Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Süper Lig'in genç yıldızı Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti 11 Ocak 2022 Salı Saat: 11:36 Konyaspor forması giyen futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd41855f33bc7c89684a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık yapan ''tantanacı'' çetesi yakalanınca polise saldırdı İstanbullulara kötü haber! Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı %28 seviyesinde Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı! Bugün yine gün aymadı! İstanbul'da 28 yaşındaki genç kadın katledildi! Yine Esenyurt, yine olay! Uzun namlulu çatışmada faciayı market sahibi önledi Otoyolun ortasında ''deniz aslanı'' şaşkınlığı İmamoğlu'ndan AK Partili ismin ''ayrımcı sözlerine'' sert tepki Yıl 2022, yer İstanbul... ''Ucuz ekmek'' kuyruğu böyle görüntülendi ''Fatih Terim iyi durumda değil''