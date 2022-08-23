Anasayfa Video Galeriler Gündem Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:50 İtalya’nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630494d4ca809d08f63b7697" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de korku dolu anlar! Dev bina böyle yerle bir oldu Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'ye nasıl geri döndü ? İlk kez açıklandı Bakan Soylu: ''Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın'' Kötü haberi İlber Ortaylı verdi! Türkiye'ye yeni mülteci akını başlıyor Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı ABD'de yine polis dehşeti! Görüntüler kan dondurdu Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi