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  4. Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı

Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı

İtalya’nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı.

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