  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Nisan 2017 19:20

Superman adamı böyle dövdü

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’nde çekildi.

Video Galeri
Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköyde düzenledi
Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköyde düzenledi
Video Galeri
AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
Video Galeri
Beytüşşebapta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu
Beytüşşebapta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu
Video Galeri
Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog
Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog
Video Galeri
Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Video Galeri
Şehit binbaşının evinde yas var
Şehit binbaşının evinde yas var