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ACI HABER GECEYARISI GELDİ: 1 EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ
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  3. 05 Ekim 2020 00:30

Süpermarkette korkunç olay! Ölü ve yaralılar var

Brezilya’da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

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Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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