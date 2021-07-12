Anasayfa Video Galeriler Gündem Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 15:45 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken ormanı yaktığı iddia edilen kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec396e72970d71352d6277" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı Arap turistlerin Antalya'daki akılalmaz eğlencesi kamerada İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi