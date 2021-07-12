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  4. Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi!

Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken ormanı yaktığı iddia edilen kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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