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  3. 02 Haziran 2017 08:15

Şüpheli araçtan ateş açan şahıslar, polisi alarma geçirdi

Ankara’da etrafında çok sayıda kritik binanın bulunduğu noktada çevreye ateş eden şüpheliler, polis ekiplerini alarma geçirdi.

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Şehit Fevzi Kıral memleketi Akhisara getirildi
Şehit Fevzi Kıral memleketi Akhisara getirildi
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Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği
Lösemi hastası Ela için kök hücre seferberliği
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Beşiktaşta çöken yol 12 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı
Beşiktaşta çöken yol 12 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı
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Alkollü sürücü lastiği değiştirilen araca arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Alkollü sürücü lastiği değiştirilen araca arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerle iftarda bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerle iftarda bir araya geldi
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Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı
Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı