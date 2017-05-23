  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 22:15

Şüpheli çantadan asma yaprağı çıktı

Kilis’te bomba imha uzmanı tarafından patlatılan şüpheli çantadan asma yaprağı çıktı.

Video Galeri
Kadıköyde dev operasyon!
Kadıköyde dev operasyon!
Video Galeri
Cübbeli Ahmet Hoca: Dinler arası diyalog şirktir
Cübbeli Ahmet Hoca: Dinler arası diyalog şirktir
Video Galeri
Deprem uzmanından korkutan tahmin
Deprem uzmanından korkutan tahmin
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yabancı isim eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yabancı isim eleştirisi
Video Galeri
Ankarada protestocu gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı
Ankarada protestocu gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı
Video Galeri
Başkentte Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale
Başkentte Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale