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  3. 22 Nisan 2017 09:50

Sur'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Sur ilçesinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de bulunduğu 500 polisle,16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

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