  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Şubat 2020 16:20

Suriye alev alev ! ABD savaş uçakları, Esad rejimini vurdu

ABD savaş uçakları, Haseke’de Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları gerginliğin ardından rejime ait 2 askeri noktayı vurdu.

Video Galeri
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar açıklandı
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar açıklandı
Video Galeri
Antalya'da ''Patara Yılı''' sevinci
Antalya'da ''Patara Yılı''' sevinci
Video Galeri
Ölü bulunan çocuğun babası: Eşim, oğlumu gömmeyi planladı
Ölü bulunan çocuğun babası: Eşim, oğlumu gömmeyi planladı
Video Galeri
Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması
Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması
Video Galeri
CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt
CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt
Video Galeri
İstanbul'da inanılmaz anlar! Otoparkın önünü kapatan araca defalarca çarptı
İstanbul'da inanılmaz anlar! Otoparkın önünü kapatan araca defalarca çarptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM