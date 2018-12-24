"Suriye Kürtlerini PYD’nin zulmüne terk etmeyeceğiz”
24 Aralık 2018 16:00
"Suriye Kürtlerini PYD’nin zulmüne terk etmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakmadığımız gibi, Suriye Kürtlerini de PKK-PYD’nin zulmüne terk etmeyeceğiz” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi’ töreni, engelli gençlerin işaret dili ile İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri ile...