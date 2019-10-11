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  3. 11 Ekim 2019 11:15

Suriye Milli Ordusu El Bab'da harekete geçmeyi bekliyor

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış PInarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu El Bab'ta harekete geçmeyi bekliyor.

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