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  3. 10 Ekim 2019 15:45

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde tüm hızıyla sürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdiği bildirildi.

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