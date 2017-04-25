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  3. 25 Nisan 2017 00:20

Suriye rejim güçleri İdlibi vurdu: 10 ölü, 6 yaralı

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybederken, 6 sivil de ağır yaralandı.

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