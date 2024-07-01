Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi

Kayseri'deki Suriye uyruklu bir kişinin küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasının ardından tırmanan gerilim sınır hattında olayların çıkmasına neden oldu.

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