Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 21:26 Kayseri'deki Suriye uyruklu bir kişinin küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasının ardından tırmanan gerilim sınır hattında olayların çıkmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682f4dae8d762f4a10c6a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor