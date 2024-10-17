Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 13:26 Güncelleme: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:26 6 Şubat depremlerinin vurduğu Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 36 bloktan oluşan 471 deprem konutunun temeli atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710e63e341315e3fe0afc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi Kreşte uyuyan bebeğe şiddet kamerada 3 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü Eski hakem hayat kurtardı: O anlar kamerada Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu 65 yaşında temizlik işçisi olarak çalışıyordu... 7'nci kattan düşerek öldü Bu sefer kandırılan erkekler değil kadınlar oldu: Evlilik vaadiyle dev vurgun İstanbul'da karabulutların ardından gökkuşağı sürprizi