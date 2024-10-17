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  4. Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor

Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor

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6 Şubat depremlerinin vurduğu Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 36 bloktan oluşan 471 deprem konutunun temeli atıldı.

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