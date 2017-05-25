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  3. 25 Mayıs 2017 14:15

Suriye sınırına Mehter Marşıyla dev Türk bayrağı çekildi

Sınırın sıfır noktasında bulunan hudut karakolunun bahçesindeki 30 metre yüksekliğindeki direğe Mehter Marşı eşliğinde yaklaşık 10 metre büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.

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