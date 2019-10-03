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  3. 03 Ekim 2019 01:25

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

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