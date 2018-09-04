  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Eylül 2018 23:05

Suriye sınırına tank ile fırtına obüs sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırının Menbiç bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank ile fırtına obüs topları sevkiyatı yapıldı. Kilis’e batı ve doğu illerinden gelen tank ile fırtına obüs topları, Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Elbeyli üzerinden tank ve fırtına obüs toplarının Münbiç...

Bilgin Pro
Video Galeri
Taklalar atan otomobilden dışarı fırladı
Taklalar atan otomobilden dışarı fırladı
Video Galeri
Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi
Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi
Video Galeri
Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
Video Galeri
3. köprü yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
3. köprü yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
Öldürülen mizah dergisi sahibi son yolcuğuna uğurlandı
Öldürülen mizah dergisi sahibi son yolcuğuna uğurlandı
Video Galeri
2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM