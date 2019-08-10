Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
10 Ağustos 2019 11:55
Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
Irak yönünden gelen ABD’nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 400 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, askeri araç...