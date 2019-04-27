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  3. 27 Nisan 2019 17:30

Suriye ve Rus savaş uçakları bomba yağdırdı: 13 sivil öldü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Hama ve İdlib yakınlarındaki yerleşim bölgelerinin bombalaması sonucu son 24 saat içinde 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Dün öğleden sonra, Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib yakınlarındaki Zaviye Dağı yakınlarındaki Muzre köyü civarını bombalamaya başladı. Savaş uçakları daha sonra, özellikle Sehl Gab...

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