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  3. 20 Şubat 2020 09:30

Suriye'de ABD Rusya gerginliği !

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri ile Rus askerleri arasında gerginlik yaşandı. ABD askerleri zırhlı aracı Ruslara ait bir zırhlı aracın önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu.

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