  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ekim 2019 16:55

Suriye'de çatışma anları kamerada !

Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn’a giriş anları yayınlandı.

Video Galeri
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
Video Galeri
Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu
Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu
Video Galeri
Polis kangal köpeğiyle müdahale etti
Polis kangal köpeğiyle müdahale etti
Video Galeri
Twitter'dan paylaştı: Mehmetçik'ten mesaj var !
Twitter'dan paylaştı: Mehmetçik'ten mesaj var !
Video Galeri
Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var
Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var
Video Galeri
AK Partili isim paylaştı: Teröristler Türk bayrağını yaktı!
AK Partili isim paylaştı: Teröristler Türk bayrağını yaktı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM