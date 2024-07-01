Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 21:06 Güncelleme: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:06 Kayseri'de Suriyelilere yönelik yapılan saldırıların ardından Suriye'de Türk bayrakları indirilip, Türk araçlarına ve TIR'larına saldırılar yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682f026d927679f4b0b7363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor