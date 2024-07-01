  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler

Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler

Güncelleme:

Kayseri'de Suriyelilere yönelik yapılan saldırıların ardından Suriye'de Türk bayrakları indirilip, Türk araçlarına ve TIR'larına saldırılar yapıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi
Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi
Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi
Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi
Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı
Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı
Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik
Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik
Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü
Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü
La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu
La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu
İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var
İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var
Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı
Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı
İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor
İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor