Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Suriye Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 769’a, yaralı sayısının ise 1448’e yükseldiğini açıkladı.

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