Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti 07 Şubat 2023 Salı Saat: 11:45 Suriye Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 769’a, yaralı sayısının ise 1448’e yükseldiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e20fb0b6c0b05c0b7b4173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede vatandaş isyan etti, Habertürk yayını kesti Yüzyılın felaketi kamerada! Koca şehir üstüne çöktü! Gaziantep - Adana yolu ikiye yarıldı Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu hatay_havalimani_yolu_depremde_yikildi Enkaz bölgesi günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında Bakan Nebati'ye göre ''her şey kontrol altında'' Bakan Nebati yine ışıl ışıl: ''Her şey kontrol altında''