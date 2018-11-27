"Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak"
27 Kasım 2018 22:25
"Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer...