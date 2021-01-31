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HOŞGELDİN ŞUBAT! KIŞIN TAM ORTASINDA DOĞAL GAZA ZAM GELDİ!
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  3. 31 Ocak 2021 22:20

Suriye'de kanlı terör saldırısı: 10 kişi öldü, 24 yaralı var!

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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