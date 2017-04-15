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  3. 15 Nisan 2017 21:20

Suriyede tahliye konvoyunda patlama

Suriye'de sivillerin kuşatma bölgesinden tahliye edildiği otobüs konvoyunda patlama meydana geldi.

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Tüfekli saldırıda kendini domatesle savundu
Tüfekli saldırıda kendini domatesle savundu
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Şehit ateşi Gaziantep ve Karamana düştü
Şehit ateşi Gaziantep ve Karamana düştü
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Superman adamı böyle dövdü
Superman adamı böyle dövdü
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Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköyde düzenledi
Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköyde düzenledi
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AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
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Beytüşşebapta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu
Beytüşşebapta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu