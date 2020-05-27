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  3. 27 Mayıs 2020 17:55

Suriye'de TSK konvoyuna hain tuzak! Yaralılar var

Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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