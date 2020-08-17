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  3. 17 Ağustos 2020 15:30

Suriye'de Türk askeri aracı yakınında patlama

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında Türk askerlerinin bulunduğu aracın yakınında patlama yaşandığını duyurdu.

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