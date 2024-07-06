  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Suriye’de Türk bayrağına saldırmıştı; yakalandı

Suriye’de Türk bayrağına saldırmıştı; yakalandı

Güncelleme:

Suriye’nin El Bab kentinde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Osmanlı'nın 152 yıllık hatırası bulundu: Sultan Abdülaziz'in fermanı kaçakçılardan kurtarıldı
Osmanlı'nın 152 yıllık hatırası bulundu: Sultan Abdülaziz'in fermanı kaçakçılardan kurtarıldı
Bu çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar
Bu çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar
İstanbul semalarında görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi
İstanbul semalarında görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi
Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var
Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı
İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı
İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı
İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı
Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama
Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama
Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''
Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''
Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı
Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı