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  3. 21 Nisan 2017 19:50

Suriyede yaralanan 4 ÖSO askeri Kilise getirildi

Suriye’nin Halep kenti kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri tedavi için Kilis’e getirildi.

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Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
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Seydikemerde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Seydikemerde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi
Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi
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Polisler Suruçta arazide patlatılan aracın parçalarını topladı
Polisler Suruçta arazide patlatılan aracın parçalarını topladı
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Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
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Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı: O anlar kamerada
Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı: O anlar kamerada