Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak üzere 38 kişi öldü
15 Haziran 2019 16:05
Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak üzere 38 kişi öldü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeybatı kesiminde rejim kuvvetleri ile muhalif güçler arasında çıkan çatışma ve hava saldırılarında 26’sı rejim kuvvetlerinden, 3’ü sivil olmak üzere 38 kişinin öldüğü belirtildi. Mahalli kaynaklardan alınan haberlerde, Esad rejiminin, Ma’arat Nu’man’a yaptığı birkaç saldırıda 3 sivilin öldüğü belirtildi. Rus ve...