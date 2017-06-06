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  3. 06 Haziran 2017 15:45

Suriyedeki savaşın simgesi Ümrannın son görüntüleri

Enkazdan çıkarılan görüntüleriyle Suriye’deki savaşın simgesi olan beş yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı.

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İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe büründü
İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe büründü
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Unkapanı Köprüsünde intihar girişimi
Unkapanı Köprüsünde intihar girişimi
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Başbakan Yıldırım, HSK üyelerini kabul etti
Başbakan Yıldırım, HSK üyelerini kabul etti
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'5G ile birlikte yaşam seviyesi değişecek'
'5G ile birlikte yaşam seviyesi değişecek'
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Yola yağ döküldü, araçlar mahsur kaldı
Yola yağ döküldü, araçlar mahsur kaldı
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İstanbul abluka altına alındı
İstanbul abluka altına alındı