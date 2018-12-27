Suriye’deki sel felaketi mağdurları için yardım çağrısı
27 Aralık 2018 22:15
Suriye’deki sel felaketi mağdurları için yardım çağrısı
Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde 2 gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesiyle mağdur olan aileler için sivil toplum kuruluşları yardım çağrısında bulundu. Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kentleri sel suları bastı. 25 bin kişinin yaşadığı kamplarda yaşayanlar, geceyi selden...