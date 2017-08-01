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  3. 01 Ağustos 2017 13:16

Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı

Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle ağır hasar gören Halep Hayvanat Bahçesinde bulunan yaban hayvanları Türkiye’ye nakledilerek güvence altına alınıyor.

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