"Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki koalisyon sorumlu“
18 Ekim 2018 15:25
"Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki koalisyon sorumlu“
Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki büyük yıkımdan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sorumlu olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonunu sorumlu tuttu. Af Örgütü, Suriye’nin Rakka kentinde oluşan yıkım ve sivil ölümlerin sorumluluğunu ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonun alması ve soruşturma açılması gerektiğini...