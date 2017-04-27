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  3. 27 Nisan 2017 23:20

Suriyeden Ceylanpınardaki hudut karakoluna ateş açıldı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin kontrolünde olan Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakoluna ateş açıldı.

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