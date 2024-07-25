Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 14:04 İzmir'de eli kanlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 2'sinin Suriye'den gelerek Türk vatandaşlığı aldığı tespit edilen 10 terörist yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a231334a770ad33b0ac743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Ailesi okumasına karşı çıktı, o direndi ve... İşte azmin sonunda gelen başarı Balıkesir'de orman yangını Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: O anlar kamerada Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... İstanbul'da toplu taşımaya zam İstanbul'da korkutan yangın: Karayolu dumanla kaplandı