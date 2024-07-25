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  4. Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı

Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı

İzmir'de eli kanlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 2'sinin Suriye'den gelerek Türk vatandaşlığı aldığı tespit edilen 10 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

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