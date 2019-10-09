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  3. 09 Ekim 2019 13:55

Suriye'den şoke eden görüntü: ABD yeni takviye yapıyor!

Askeri sevkıyatın amacının Türkiye'den gelecek olası bir müdahaleye karşı olduğu belirtildi. İddialara göre Amerika 6 askeri araçla Kobani'ye takviye yaptı.

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