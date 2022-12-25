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Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler

Türkiye "savaş var" diyerek yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelileri tartışmaya devam ederken Suriye'den gelen bu görüntüler büyük tepki çekti.

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