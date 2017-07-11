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  3. 11 Temmuz 2017 16:15

Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeği ve karnındaki yavrusu ile öldürülen Suriyeli annenin ölüme gitme anı kameralara yansıdı.

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