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  4. Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti

Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti

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Konya'da yaşayan Suriyeli bir ailenin evi kan gölüne döndü. Suriyeli cani baba biri 15 diğeri ise 17 yaşındaki 2 kız kardeş

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