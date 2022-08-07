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  4. '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler

'' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler

Ankara'da yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, 50 Suriyeli çalıştırdığını itiraf eden bir kişi Türkiye'nin görmezden gelinen gerçeğini gözler önüne serdi.

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