Anasayfa Video Galeriler Gündem '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 23:25 Ankara'da yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, 50 Suriyeli çalıştırdığını itiraf eden bir kişi Türkiye'nin görmezden gelinen gerçeğini gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f01fc5de5d8564610aa4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta Giresun'da sel! Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! Çanakkale’de orman yangını TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar