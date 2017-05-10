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  3. 10 Mayıs 2017 13:45

Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanı kamerada

Şişli'de ünlü bir restoranda, çalışanın kasiyerin müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriyeli çocuğa sıcak su atmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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