Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli esnaf ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı Suriyeli esnaf ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 18:55 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625843e9b345ca6fd2518183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te 1 liralık indirim kuyruğu! Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi! Nişanlısı sahne aldığı gazinoya para vermiş! İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor İnternetten alıp, iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu