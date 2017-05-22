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  3. 22 Mayıs 2017 10:15

Suriyeli gelin altınları alıp kayıplara karıştı

Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" filminde gelinin düğüne günler kala altınlarla kayıplara karışması sahnesi Ataşehir'de gerçek oldu. Suriyeli gelin evlenme vaadiyle kandırdığı adamın kendisine aldığı altınları alıp kayıplara karıştı.

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