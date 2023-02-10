Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 20:00 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 20:00 Sosyal medyada "Suriyeli hırsız" diye paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntüdeki kişinin hırsız değil deprem gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e67832b9456679096b03f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı''