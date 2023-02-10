''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı

Sosyal medyada "Suriyeli hırsız" diye paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntüdeki kişinin hırsız değil deprem gönüllüsü olduğu ortaya çıktı.

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