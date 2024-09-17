Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı 17 Eylül 2024 Salı Saat: 08:40 Güncelleme: 17 Eylül 2024 Salı 08:40 Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 5 Türk organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e91658ac16893a81026c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Eşi Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat'tan teşekkür videosu Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi Diyarbakır'da hainlerle sıcak temas: Kırmızı ve gri kategorilere 2 çizik birden Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Kürtçe'den çeviri hatası mı ? 'Narin'in dişleri dökülmüştü'' Erdoğan'dan yapay zeka ile boykot çağrısı İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı