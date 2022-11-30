  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Suriyeli kadın suçüstü yakalandı

Suriyeli kadın suçüstü yakalandı

Güncelleme:

Sakarya'da yabancı uyruklu bir kadın, 8 aylık bebeğini bebeğini bir sağlık ocağının önüne bırakıp kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü
Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler
İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi
Dev obruk görenleri hayrete düşürdü!
Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti!
Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor
Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi
Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada
Düdüklü tencere bomba gibi patladı