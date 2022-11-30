Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli kadın suçüstü yakalandı Suriyeli kadın suçüstü yakalandı 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 07:55 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 07:55 Sakarya'da yabancı uyruklu bir kadın, 8 aylık bebeğini bebeğini bir sağlık ocağının önüne bırakıp kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6386e2355ac208582a5ca293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı