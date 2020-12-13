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  3. 13 Aralık 2020 15:20

Suriyeli kadınlar iki kez polise yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Suriye uyruklu 3 kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen lüks araçla gezerken polise yakalandı. Polisin uyarısını dikkate almayıp aynı noktada ikince kez yakalanan kadınlara 3 bin 150’şer TL ceza uygulandı.

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